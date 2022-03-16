Видаль может перебраться в Бразилию

Фото: инстаграм Видаля

Хавбек "Интера" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Бразилии.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 34-летний чилиец ведет переговоры с бразильским "Фламенго". Стороны обсуждают вариант с подписанием двухлетнего контракта.

Действующее соглашение Видакля с "Интером" истекает по окончании сезона. Летом он покинет клуб свободным агентом.

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