Видаль может перебраться в Серию А

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Видаль может перебраться в Серию АПолузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль может перебраться в итальянскую Серию А, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, 31-летний хавбек недоволен своим положением на "Камп Ноу", где он не получает стабильной игровой практики, поэтому он уже начал изучать возможные варианты продолжения своей карьеры. В частности, окружение чилийца уже предложило его услуги туринскому "Ювентусу", "Интеру" и "Милану".

В текущем сезоне Видаль сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Барселону". В общей сложности на поле он провел 176 минут.

Напомним,  Бартомеу не исключил подписания центрального защитника в январе. | soccernews.ru

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