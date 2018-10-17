Видаль может перебраться в Серию А

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль может перебраться в итальянскую Серию А, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, 31-летний хавбек недоволен своим положением на "Камп Ноу", где он не получает стабильной игровой практики, поэтому он уже начал изучать возможные варианты продолжения своей карьеры. В частности, окружение чилийца уже предложило его услуги туринскому "Ювентусу", "Интеру" и "Милану".

В текущем сезоне Видаль сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Барселону". В общей сложности на поле он провел 176 минут.

Напомним, Бартомеу не исключил подписания центрального защитника в январе. | soccernews.ru