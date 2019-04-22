Видаль может перейти в "Интер" этим летом

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Видаль может перейти в "Интер" этим летом

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль в скором времени может покинуть каталонский клуб. Об этом пишет Sport.es.

По данным источника, на 31-летнего чилийца претендует миланский "Интер". Однако "Барселона" намерена продлить с Видалем контракт еще на сезон.

Трансферная стоимость игрока - 18 миллионов евро. Соглашение чилийца с испанским клубом действует до 2021 года.

Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" в 2018 году за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 45 матчах, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

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