Видал может перейти в клуб из Южной Америки
Фото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен
Чилийский хавбек Артуро Видаль вероятно покинет миланский "Интер" уже этим летом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, полузащитником интересуются три клуба из Южной Америки: "Бока Хуниорс", "Америка" и "Фламенго".
По информации источника, "Бока" не готова платить Видалю высокую зарплату, вариант с переходом в мексиканскую "Америку" не нравится самому игроку, а вот переход во "Фламенго" игроку нравится, однако никаких переговоров еще не было.
В прошедшем сезоне Видаль сыграл 23 матча в Серии А, в которых забил один гол.
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|Команда
|М
|О
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|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
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|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
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|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
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|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
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|Эстудиантес
|23
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|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
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|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
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|Альдосиви
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|Годой Крус
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