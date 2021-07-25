Видал может перейти в клуб из Южной Америки

Теги бока хуниорсамерикафламенгоартуро видальинтер милантрансферы

Видал может перейти в клуб из Южной АмерикиФото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен

Чилийский хавбек Артуро Видаль вероятно покинет миланский "Интер" уже этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, полузащитником интересуются три клуба из Южной Америки: "Бока Хуниорс", "Америка" и "Фламенго".

По информации источника, "Бока" не готова платить Видалю высокую зарплату, вариант с переходом в мексиканскую "Америку" не нравится самому игроку, а вот переход во "Фламенго" игроку нравится, однако никаких переговоров еще не было.

В прошедшем сезоне Видаль сыграл 23 матча в Серии А, в которых забил один гол.

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