Видаль может покинуть "Барселону"

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Видаль может покинуть "Барселону"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба, сообщает soccerlink.fr.

По сведениям издания, футболист получил очень выгодное предложение от одного из китайским клубов. Кроме того, Видаля опасается увеличения конкуренции в составе из-за перехода в "Барселону" голландского хавбека Френки де Йонга.

В минувшем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Видаль стал победителем национального чемпионата в восьмом сезоне подряд. | http://soccernews.ru
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