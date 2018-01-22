Видаль может уйти из "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль может покинуть свой клуб, информирует FOX Sports.

По сведениям издания, с большой долей вероятности 30-летний хавбек проводит свой последний сезон в стане самого титулованного клуба Германии. Наиболее реальным претендентом на чилийца называется лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Видаль забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" интересуется трансферной целью "Барселоны". | soccernews.ru