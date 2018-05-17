Видаль может вернуться в свой бывший клуб



"Севилья" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алейшу Видалю, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, севильский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что ранее Видаль уже выступал за "Севилью".

При этом андалузский клуб не рассматривает вариант с включением Видаля в качестве частичной компенсации за защитника Клемана Ленгле, который близок к переходу в "Барселону".

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