Видаль может взять номер Иньесты

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Видаль может взять номер ИньестыНовоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль может взять игровой номер, под которым ранее за клуб выступал ее легендарный игрок Андрес Иньеста.

Так, по сведениям sport.es, на сегодняшний день свободными в "Барсе", помимо самой "восьмерки", остаются следующие номера: 7-й, 12-й, 15-й, 16-й, 19-й и 22-й. Именно из этих чисел и предстоит сделать выбор чилийцу, который в предыдущих своих клубах играл под 9-м и 23-м игровыми номерами.

Напомним,  Артуро Видаль поставил громкие цели перед "Барселоной". | soccernews.ru

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