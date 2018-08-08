Видаль назвал причину своего выбора в пользу "Барселоны"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль назвал причину своего выбора в пользу "сине-гранатовых".

" Почему "Барса"? Я не могу говорить о клубах, которые были упомянуты в прессе в связи с интересом ко мне, так как это не моя ответственность. Когда мой агент озвучил мне варианты, я не сомневался ни на секунду. Как можно не хотеть играть в лучшей команде в мире? ", - приводит слова 31-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" отказалась обнародовать сумму трансфера Видаля. | soccernews.ru