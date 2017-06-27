Видаль назвал Роналду "хитрожопым"

Хавбек сборной Чили Артуро Видаль в преддверии полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Португалии нелицеприятно высказался о капитане соперников Криштиану Роналду.

"Роналду - хитрожопый. Для меня его не существует. Я уже сказал своему партнёру по "Баварии" Джошуа Киммиху, что мы встретимся с ним в финале" - цитирует Видаля Goal.com.

Напомним, что матч Португалия - Чили состоится в среду, 28 июня, в 21:00 по московскому времени.

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