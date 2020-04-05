Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет

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Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что не будет урезать зарплаты для игроков клуба "Родилино". Футболист является владельцем чилийского клуба.

32-летний хавбек заявил, что кризис, связанные с пандемией коронавируса, не повлияет на доход сотрудников клуба.

"Роделино" будет уважать условия нынешних контрактов и с честью будет помогать команде даже в нерабочее время. 

Мы выберемся из этой ситуации и сделаем это вместе", - сообщается на сайте команды.

Напомним, что игроки "Барселоны" согласились пойти на сокращение зарплаты на 70%.

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