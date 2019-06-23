Видаль не хочет уходить из "Барселоны", несмотря на предложение из Китая
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет остаться в клубе, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, футболист получил предложения из Китая, а также нескольких европейских клубов, но отклонил их. Хавбек может согласиться на уход только в случае очень выгодного предложения в финансовом плане.
В минувшем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32