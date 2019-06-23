Видаль не хочет уходить из "Барселоны", несмотря на предложение из Китая



Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет остаться в клубе, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, футболист получил предложения из Китая, а также нескольких европейских клубов, но отклонил их. Хавбек может согласиться на уход только в случае очень выгодного предложения в финансовом плане.

В минувшем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действителен до лета 2021 года.

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