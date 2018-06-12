Видаль не исключает переход в бразильский клуб

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Видаль не исключает переход в бразильский клуб

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что ему интересен переход во "Фламенго".

"Мне нравится "Фламенго". Играть за этот клуб на "Маракане" является мечтой. Если они заинтересуются мной, то все возможно. Мы могли бы выиграть чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес вместе", - приводит слова Видаля Football Italia.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Интер" и "Наполи".

"Бавария" оценивает 31-летнего Видаля в 20 миллионов евро.

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