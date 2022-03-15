Видаль не исключил окончание европейского этапа карьеры

Фото инстаграм Артуро Видаля

Полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль рассказал о желании поиграть за "Фламенго".

"Европейский этап моей карьеры может вскоре закончиться. Не знаю, подходящий ли сейчас момент, но если это произойдёт, моя цель предельно ясна - выиграть всё с "Фламенго". Мне очень нравится этот клуб. Президент "Фламенго" подарил мне футболку команды, и это наполнило моё сердце. Я мечтаю поиграть там, не буду этого отрицать", - приводит слова чилийского хавбека TNT Sports.

На прошлой неделе сообщалось, что "Интер" решил не продлевать с 34-летним футболистом контракт, истекающий в июне этого года.

В текущем сезоне Видаль сыграл за "нерадзурри" 32 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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