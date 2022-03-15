Видаль не исключил окончание европейского этапа карьеры
Полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль рассказал о желании поиграть за "Фламенго".
"Европейский этап моей карьеры может вскоре закончиться. Не знаю, подходящий ли сейчас момент, но если это произойдёт, моя цель предельно ясна - выиграть всё с "Фламенго". Мне очень нравится этот клуб. Президент "Фламенго" подарил мне футболку команды, и это наполнило моё сердце. Я мечтаю поиграть там, не буду этого отрицать", - приводит слова чилийского хавбека TNT Sports.
На прошлой неделе сообщалось, что "Интер" решил не продлевать с 34-летним футболистом контракт, истекающий в июне этого года.
В текущем сезоне Видаль сыграл за "нерадзурри" 32 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20