Видаль не сыграет против "Майнца"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о состоянии травмированных игроков.

По словам специалиста, в матче 21-го тура чемпионата Германии с "Майнцом" не сможет принять участие Артуро Видаль.

"Артуро Видаль из-за желудочной инфекции не может тренироваться и определенно не сыграет. Сандро Вагнер сможет выйти на поле. В четверг Алаба неудачно поскользнулся, мы посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Тиагу Алькантара выглядит очень хорошо. Во время реабилитации он великолепно работал. Мы будем осторожны, будем смотреть как он реагирует на повышение нагрузок. Форсировать события мы определенно не будем. Он вернется, когда будет полностью здоров. Наши лучшие игроки нам нужны в отличной форме и предельно мотивированными!" - сказал он.

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