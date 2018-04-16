Видаль не сыграет в первом матче с "Реалом"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль не сыграет в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, сегодня 30-летнему хавбеку будет сделана операция на травмированном колене. Хирургическое вмешательство исключает шансы чилийца сыграть против королевского клуба на "Альянц Арене".

Напомним, "Бавария" ответила на претензии "Айнтрахта". | soccernews.ru