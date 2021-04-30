Видаль не захотел переходить в Марсель

Фото: Твиттер @kingarturo23

Полузащитник "Интера" Артуро Видаль отказался от перехода в "Марсель", сообщает Sport.es.

Видеть чилийца в своей команде хотел лично главный тренер французского клуба Хорхе Сампаоли. Он хорошо знаком с футболистом по сборной Чили.

Как сообщает источник, 33-летний хавбек до конца контракта остаться в "Интере". Соглашение футболиста с "неррадзури" истекает 30 июня 2022 года. После этого футболист намерен на правах свободного агента перейти во "Фламенго".

В текущем сезоне Видель выходил на поле в составе "Интера" в 30 матчах во всех соревнованиях. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.