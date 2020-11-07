Видаль: "Нельзя сравнивать Месси и Роналду"

Полузащитник "Интера" Артуро Видаль считает, что его бывший партнёр по "Барселоне" Лионель Месси безальтернативно лучший футболист мира.

"Нельзя сравнивать Месси и Роналду. Лео с другой планеты. Мы с ним стали близкими друзьями, и я думаю, что эта связь будет вечной", - цитирует чилийца Corriere dello Sport.

Видаль и Месси вместе выступали за "Барсу" на протяжении двух сезонов, выиграв за этот период два трофея.

Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча" - это рекорд. В активе португальца Криштиану Роналду пять таких наград.

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