Видаль: "Ничего не знаю о переходе в "Интер"



Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Интер".

"Я был в отпуске и ничего не знаю", – приводит слова Видаля La Gazzetta dello Sport.

По некоторым данным, "Интер" готов заплатить за 30-летнего Видаля порядка 50 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2019 года.

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