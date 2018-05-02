Видаль об очередном не поставленном пенальти в ворота "Реала": "Опять же, преступник гребаный"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль уже прокомментировал действия турецкого арбитра Джюнейта Чакыра, не поставившего в ворота мадридского "Реала" очередной пенальти в рамках Ла Лиги.

Так, в своем аккаунте одной из социальных сетей 30-летний хавбек, комментируя игру рукой защитника "сливочных" Марсело в своей штрафной площади, написал: "Опять же, преступник гребаный".

Напомним, "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru