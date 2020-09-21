Видаль объявил об уходе из "Барселоны"
Хавбек Артуро Видаль сообщил о том, что покидает "Барселону". Об этом он сообщил в своем инстараме.
"Сегодня я прощаюсь с "Барселоной". В этом клубе я провел два невероятных гола. Очень горжусь тем, что носил эту футболку и играл рядом с великими футболистами.
Также благодарен своей семье, партнерам по команде, тренерам и докторам, которые относились ко мне с любовь.
Сегодня я начинаю новый этап своей жизни, но вы всегда будете в моем сердце.
Hoy me despido de todos en @fcbarcelona, despues de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. ❤️❤️ Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça! ❤️ Arturo
До встречи и всегда да здравствует "Барса", - написал футболист в соцсети.
Ранее сообщалось, что сегодня, 21 сентября, игрок отправился в Милан для подписания контракта с "Интером".
А еще: В понедельник Видаль прибудет в Милан и заключит контракт с "Интером"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14