Видаль объявил об уходе из "Барселоны"

Хавбек Артуро Видаль сообщил о том, что покидает "Барселону". Об этом он сообщил в своем инстараме.

"Сегодня я прощаюсь с "Барселоной". В этом клубе я провел два невероятных гола. Очень горжусь тем, что носил эту футболку и играл рядом с великими футболистами.

Также благодарен своей семье, партнерам по команде, тренерам и докторам, которые относились ко мне с любовь.

Сегодня я начинаю новый этап своей жизни, но вы всегда будете в моем сердце.

До встречи и всегда да здравствует "Барса", - написал футболист в соцсети.

Ранее сообщалось, что сегодня, 21 сентября, игрок отправился в Милан для подписания контракта с "Интером".

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