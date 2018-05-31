Видаль оценил вероятность своего ухода из "Баварии"

Теги бавария мюнхенартуро видаль

Видаль оценил вероятность своего ухода из "Баварии"
Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль не исключил вероятности смены клуба.

"Я знаю, что являюсь ценным игроком, так как умею играть в важных матчах. Я всегда получаю много предложений, когда начинает работать трансферный рынок. Если я сменю клуб, то только на такой, который выступает в Лиге Чемпионов и борется за титулы", - цитирует Видаля La Prensa Austral. 

Ранее сообщалось, что "Бавария" может продать хавбека за 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В минувшем сезоне 31-летний Видаль провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Бавария" намерена выставить на трансфер Тьяго Алькантару. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов