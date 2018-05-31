Видаль оценил вероятность своего ухода из "Баварии"



Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль не исключил вероятности смены клуба.

"Я знаю, что являюсь ценным игроком, так как умею играть в важных матчах. Я всегда получаю много предложений, когда начинает работать трансферный рынок. Если я сменю клуб, то только на такой, который выступает в Лиге Чемпионов и борется за титулы", - цитирует Видаля La Prensa Austral.

Ранее сообщалось, что "Бавария" может продать хавбека за 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В минувшем сезоне 31-летний Видаль провел за "Баварию" 45 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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