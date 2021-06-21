Видаль отреагировал на обвинения о вызове проституток в отель
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль дал понять, что появившаяся информация о вечеринке с проститутками, устроенной футболистами национальной команды, является выдумкой.
"Проклятая зависть. Такова жизнь... Удар нанесёт тот, от кого меньше всего этого ждёшь", - написал Видаль в сторис своего инстаграма.
Напомним, что сейчас чилийская сборная участвует в Кубке Америки, поэтому любые массовые мероприятия и контакты с посторонними лицами запрещены в рамках правил по борьбе с распространением коронавируса.
СМИ писали, что помимо Видаля к инциденту причастны Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан.
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