Видаль отреагировал на обвинения о вызове проституток в отель

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Видаль отреагировал на обвинения о вызове проституток в отель

Фото инстаграм Артуро Видаля

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль дал понять, что появившаяся информация о вечеринке с проститутками, устроенной футболистами национальной команды, является выдумкой.

"Проклятая зависть. Такова жизнь... Удар нанесёт тот, от кого меньше всего этого ждёшь", - написал Видаль в сторис своего инстаграма.

Напомним, что сейчас чилийская сборная участвует в Кубке Америки, поэтому любые массовые мероприятия и контакты с посторонними лицами запрещены в рамках правил по борьбе с распространением коронавируса.

СМИ писали, что помимо Видаля к инциденту причастны Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан.

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