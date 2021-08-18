Видаль ответил на предложение перейти в клуб Бекхэма

Фото: инстаграм Артуро Видаля/Автор неизвестен

Чилийский полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль отказался перейти в "Интер Майами", одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, американский клуб сделал футболисту выгодное предложение, но Видаль не намерен ходить из "Интера".

34-летний Видаль выступает за "Интер" с 2020 года. Всего он провел за клуб 30 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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