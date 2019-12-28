Видаль подал в суд на "Барселону"

4 Теги барселонаартуро видаль

Видаль подал в суд на "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль решил судиться со своим клубом из-за премиальных.

По информации ABC, чилиец считает, что руководство "благраны" должно ему 2,4 миллиона евро в виде бонусов за проведённые матчи, выигранные титулы и прочие достижения.

Боссы "блауграны", в свою очередь, настаивают на том, что выплаченные футболисту 1,7 миллиона полностью соответствуют условиям, прописанным в его контракте.

В каталонском клубе полагают, что подача иска - это инструмент давления со стороны 32-летнего хавбека, который хочет уйти в "Интер".

Видаль выступает за "Барсу" с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.

Не пропустите: Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мерзкая команда...В Интер ...

Ответить
Шнюк
Шнюк

Мерзейшая...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Блевотная как игра Юве при Сарри

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Видаль просто не вкурсе, что все премиальные всех, выплачиваются на счет батьки мяськи в оффшорчик. Не Видалю же платить их, в самом деле? Кто он такой вообще, он не уважает большечемклупп. чтобы посидеть с великим мяссей в одной раздевалке))) ахахаха. вообще-то гном играет за эмблему, и как тебе не стыдно такое писать,ахахах

Ответить

главное

"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"

"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов