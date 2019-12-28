Видаль подал в суд на "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль решил судиться со своим клубом из-за премиальных.
По информации ABC, чилиец считает, что руководство "благраны" должно ему 2,4 миллиона евро в виде бонусов за проведённые матчи, выигранные титулы и прочие достижения.
Боссы "блауграны", в свою очередь, настаивают на том, что выплаченные футболисту 1,7 миллиона полностью соответствуют условиям, прописанным в его контракте.
В каталонском клубе полагают, что подача иска - это инструмент давления со стороны 32-летнего хавбека, который хочет уйти в "Интер".
Видаль выступает за "Барсу" с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.
Не пропустите: Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гол Муя помог "Брайтону" обыграть "Борнмут" в АПЛ
-
Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России
-
Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона
-
Гвардиола только один раз обыграл Нуну в пяти очных матчах. Это худший показатель в карьере испанца
-
"Реал" определился с размером предложения по Фабиану Руису
-
Форвард "Ростова" Шомуродов женился
-
"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"
-
Игнатьев написал прощальное письмо "Краснодару"
-
4
"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу
-
"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба
-
2
Роналду заявил об амбициях сыграть в кино после завершения карьеры
-
Мусаев сделал заявление о зимней трансферной кампании "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ ведут борьбу за защитника "Лестера"
-
4
Видаль подал в суд на "Барселону"
-
Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи"
-
Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"
-
1
Эдегор перешёл в "Манчестер Сити" (но это не точно)
-
10
Три европейских гранда поспорят за тер Штегена
-
Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова
-
Топ-клуб АПЛ подготовил предложение по Варану
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10