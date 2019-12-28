Видаль подал в суд на "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль решил судиться со своим клубом из-за премиальных.

По информации ABC, чилиец считает, что руководство "благраны" должно ему 2,4 миллиона евро в виде бонусов за проведённые матчи, выигранные титулы и прочие достижения.

Боссы "блауграны", в свою очередь, настаивают на том, что выплаченные футболисту 1,7 миллиона полностью соответствуют условиям, прописанным в его контракте.

В каталонском клубе полагают, что подача иска - это инструмент давления со стороны 32-летнего хавбека, который хочет уйти в "Интер".

Видаль выступает за "Барсу" с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.

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