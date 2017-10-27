Видаль подрался в ночном клубе

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Видаль подрался в ночном клубе

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль вновь стал фигурантом скандала, сообщает Sport1.

По сведениям издания, 30-летний чилиец в ночь на 17 сентября подрался в одном из ночных клубов Мюнхена, где он отдыхал вместе со своим братом и друзьями.

Полиция подтвердила факт драки. Сейчас правоохранители проводят расследование по данному происшествию.

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