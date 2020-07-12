Видаль подвел итоги матча "Барселоны" с "Вальядолидом"

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Видаль подвел итоги матча "Барселоны" с "Вальядолидом"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал победный матч с "Вальядолидом" (1:0) в матче 36-го тура Примеры.

"Нам нужно выиграть оставшиеся матчи. Остальное не от нас зависит. Нужно сделать то, что нужно и посмотреть, что делают другие команды.

Были моменты, которые мы не использовали. Нам нужно прибавлять в движении вперед и использовать свои моменты. Важно то, что у нас получилось взять три очка.

Мы остались в гонке за титул и это главное", - цитирует Вадаля Goal.com.

"Барселона" набрала 79 баллов и на одно очко отстает от "Реала", у которого матча в запасе.

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