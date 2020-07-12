Видаль подвел итоги матча "Барселоны" с "Вальядолидом"
Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал победный матч с "Вальядолидом" (1:0) в матче 36-го тура Примеры.
"Нам нужно выиграть оставшиеся матчи. Остальное не от нас зависит. Нужно сделать то, что нужно и посмотреть, что делают другие команды.
Были моменты, которые мы не использовали. Нам нужно прибавлять в движении вперед и использовать свои моменты. Важно то, что у нас получилось взять три очка.
Мы остались в гонке за титул и это главное", - цитирует Вадаля Goal.com.
"Барселона" набрала 79 баллов и на одно очко отстает от "Реала", у которого матча в запасе.
Не пропустите: "Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом"| http://soccernews.ru
главное
-
Гвардиола надеется, что УЕФА позволит "Манчестер Сити" сыграть в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 11 июля
-
Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ
-
"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом"
Лента новостей
-
Видаль подвел итоги матча "Барселоны" с "Вальядолидом"
-
Дибала прокомментировал ничейный матч "Ювентуса" с "Аталантой"
-
Роналду - о ничьей с "Аталантой": "Продолжаем бороться до конца"
-
"Манчестер Сити" готов предложить Агуэро продлить контракт
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 65 миллионов евро за Шкриньяра
-
Бонуччи высказался о ничьей в матче "Ювентуса" с "Аталантой"
-
Ловчев - об игроках "Спартака": "Это не уровень для соперничества с "Зенитом"
-
Сетьен прокомментировал победу "Барселоны" над "Вальядолидом"
-
Гвардиола надеется, что УЕФА позволит "Манчестер Сити" сыграть в Лиге Чемпионов
-
Кокорин поделился фотографией в инстаграме после победы "Сочи" над "Спартаком"
-
Сарри подвел итоги ничейного матча "Ювентуса" с "Аталантой"
-
Кафельников: "Худший "Спартак" на моей памяти"
-
Главные новости дня: 11 июля
-
"Атлетико" в меньшинстве переиграл "Бетис" в матче Примеры
-
2
Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"
-
Арбитр Федотов считает, что гол "Сочи" в ворота "Спартака" был забит с нарушением
-
Журналист Егоров назвал зарплату Зобнина в "Спартаке"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ
-
1
Месси побил личный рекорд по голевым передачам в Примере
-
Уткин рассказал, как чувствуют себя люди, болеющие за "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14