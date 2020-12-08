Видаль получил травму, он пропустит матч с "Шахтером"

Полузащитник "Интера" Артуро Видаль пропустит заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером", сообщил сайт миланского клуба.

У чилийца возникли проблемы с мышцей левой ноги. Точные сроки восстановления хавбека пока не известны.