Видаль повторил "достижение" Акинфеева в Лиге Чемпионов

Чилийский полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль был удален за две желтые карточки в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

Видаль получил карточки в течение нескольких секунд, выражая активное недовольство решением судьи о не назначении пенальти в ворота "Реала".

Видаль повторил "достижение" вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который в 2018 году получил две желтые карточки подряд в матче с "Реалом".

Не пропустите: "Он с другой планеты". Видаль сравнил Месси и Роналду. | http://soccernews.ru