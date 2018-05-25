Видаль предстанет перед судом

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Видаль предстанет перед судом

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль предстанет перед судом, сообщает немецкая пресса.

Прокуратура Мюнхена предъявила 31-летнему чилийцу обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений.

Речь идёт об уголовном деле, возбужденном в связи с дракой в местном ночном клубе, которая произошла в сентябре прошлого года между компанией Видаля и другими посетителями заведения. 

Не пропустите: Видаль хочет вернуться в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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