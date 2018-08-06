Видаль прибыл в "Барселону": опубликованы фото

Теги барселонаартуро видаль

Видаль прибыл в "Барселону": опубликованы фото

Чилийский полузащитник Артуро Видаль прилетел в Барселону и сфотографировался в форме каталонского клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет представлен в понедельник на "Камп Ноу".

Напомним, что "Барселона" купила 31-летнего Видаля у "Баварии" за 18 миллионов евро.

Не пропустите: Стала известна дата презентации Видаля в "Барселоне". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов