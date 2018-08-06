Видаль прибыл в "Барселону": опубликованы фото

Чилийский полузащитник Артуро Видаль прилетел в Барселону и сфотографировался в форме каталонского клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет представлен в понедельник на "Камп Ноу".

Напомним, что "Барселона" купила 31-летнего Видаля у "Баварии" за 18 миллионов евро.

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