Видаль прокомментировал слова Кьеллини о своём пристрастии к алкоголю
Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль отреагировал на заявление бывшего партнёра по "Ювентусу" Джорджио Кьеллини о том, что он злоупотреблял алкоголем.
"Я считаю неуместным говорить о личных и в какой-то степени интимных вещах. Мне было сложно читать об этом, но потом Кьеллини позвонил мне и всё объяснил. Он говорил ещё много другого, а СМИ сосредоточились только на этом.
Кроме того, я никогда себе не позволял терять концентрацию и делал только то, что дозволялось. Если мне нужно пойти в магазин или съесть с друзьями асадо, я это сделаю. Если мне нужно сконцентрироваться, я это сделаю. А если мне хочется повеселиться, я сделаю и это, не позволяя себе лишнего", - цитирует чилийца AS.
Напомним, что Видаль и Кьеллини вместе выступали за "Ювентус" с 2011 по 2015 год.
Не пропустите: Видаль хочет остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14