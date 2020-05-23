Видаль прокомментировал слова Кьеллини о своём пристрастии к алкоголю

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль отреагировал на заявление бывшего партнёра по "Ювентусу" Джорджио Кьеллини о том, что он злоупотреблял алкоголем.

"Я считаю неуместным говорить о личных и в какой-то степени интимных вещах. Мне было сложно читать об этом, но потом Кьеллини позвонил мне и всё объяснил. Он говорил ещё много другого, а СМИ сосредоточились только на этом.

Кроме того, я никогда себе не позволял терять концентрацию и делал только то, что дозволялось. Если мне нужно пойти в магазин или съесть с друзьями асадо, я это сделаю. Если мне нужно сконцентрироваться, я это сделаю. А если мне хочется повеселиться, я сделаю и это, не позволяя себе лишнего", - цитирует чилийца AS.

Напомним, что Видаль и Кьеллини вместе выступали за "Ювентус" с 2011 по 2015 год.

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