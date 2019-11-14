Видаль прокомментировал слухи о возможном переходе в "Интер"
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что не собирается уходить в "Интер".
"Меня часто спрашивают об уходе в "Интер". Однако я прекрасно себя чувствую в "Барселоне". Хочу и дальше отдавать все силы в матчах за клуб", - приводит слова Видаля Football Italia.
Видаль выступает за каталонцев с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
В этом сезоне на счету чилийца три гола и один ассист в 11 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
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|12
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|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
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|Гранада
|13
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|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
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|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
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|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
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