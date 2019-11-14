Видаль прокомментировал слухи о возможном переходе в "Интер"

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Видаль прокомментировал слухи о возможном переходе в "Интер"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что не собирается уходить в "Интер".

"Меня часто спрашивают об уходе в "Интер". Однако я прекрасно себя чувствую в "Барселоне". Хочу и дальше отдавать все силы в матчах за клуб", - приводит слова Видаля Football Italia.

Видаль выступает за каталонцев с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне на счету чилийца три гола и один ассист в 11 играх.

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