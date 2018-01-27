Видаль прокомментировал свое будущее

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль рассказал о своем будущем.

"До лета я остаюсь в "Баварии". Что дальше будет? Посмотрим, что произойдет" - приводит слова Видаля Sky Sports.

Действующий контракт Видаля с "Баварией" рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Видаль провел 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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