Видаль прокомментировал свое будущее

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль рассказал о своем будущем.

"Когда мой отпуск закончится, мы сядем с моим агентом и все хорошенько взвесим. Мы обсудим все предложения, которые есть, после чего решим, будет лучше мне остаться в "Баварии" или нет. Единственное, что меня сейчас волнует - это восстановление после повреждения колена" - приводит слова Видаля Football Italia.

Ранее сообщалось, что Бавария" оценила Видаля в 20 миллионов евро.

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