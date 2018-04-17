Видаль пропустит остаток сезона

Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль выбыл из строя до конца сезона, сообщает официальный твиттер клуба.

Травма колена футболиста оказалась довольно серьезной и он не успеет восстановиться до конца мая.

В этом сезоне 30-летний Видаль сыграл 35 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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