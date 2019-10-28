Видаль ради "Интера" отказался от выгодного предложения из Китая

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль отклонил предложение китайского клуба, название которого не указывается.

Как сообщает итальянская пресса, звёздный чилиец не захотел уезжать в Поднебесную, поскольку намерен продолжить карьеру в "Интере".

В миланской команде Видаль сможет воссоединиться с Антонио Конте, с которым он плодотворно работал в "Ювентусе".

Агент футболиста уже ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Переход может состояться в январе.

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