Видаль ради "Интера" отказался от выгодного предложения из Китая
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль отклонил предложение китайского клуба, название которого не указывается.
Как сообщает итальянская пресса, звёздный чилиец не захотел уезжать в Поднебесную, поскольку намерен продолжить карьеру в "Интере".
В миланской команде Видаль сможет воссоединиться с Антонио Конте, с которым он плодотворно работал в "Ювентусе".
Агент футболиста уже ведёт переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Переход может состояться в январе.
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