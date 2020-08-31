Видаль рассказал о конфликте с Клаудио Браво

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Видаль рассказал о конфликте с Клаудио Браво

Чилийский хавбек "Барселоны" Артуро Видаль признался, что отношения между ним и соотечественником Клаудио Браво до сих пор остаются непростыми.

Напомним, что конфликт между футболистами произошёл после поражения от сборной Бразилии (0:3) в квалификации ЧМ-2018. Тогда супруга голкипера обвинила некоторых игроков чилийской национальной команды, в том числе Видаля, в недобросовестной подготовке к важному матчу. 

"Я уважаю коллег. Когда мы побеждаем - все друзья, но когда терпим поражение, у некоторых людей дружба куда-то испаряется. Я этого не понимаю. Друзьями мы больше никогда не станем, но за сборную будем играть вместе без проблем. Мы сделаем для этого всё возможное. В футболе не все дружат", - сказал игрок "Барсы".

Видаль и Браво стали в составе сборной Чили двукратными победителями Кубка Америки, а также дошли до финала Кубка Конфедераций в 2017 году.

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