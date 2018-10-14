Видаль рассказал о конфликте в сборной Испании

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Видаль рассказал о конфликте в сборной Испании

Бывший игрок "Барселоны" Алейш Видаль рассказал, почему Луис Энрике не вызывает Жорди Альбу в сборную Испании.

"Луис Энрике - человек с сильным характером. С ним поначалу тяжело, но он классный специалист. При работе с ним у меня были и взлёты, и падения, причём последних больше, но однажды Энрике сказал, что я готов играть и доверил мне место в составе.

Что касается Альбы, у них с Луисом Энрике всегда были сложные, конфликтные отношения, несмотря на то, что Жорди является лучшим левым защитником Испании" - приводит слова Видаля Tuttomercatoweb.

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