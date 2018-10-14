Видаль рассказал о конфликте в сборной Испании
Бывший игрок "Барселоны" Алейш Видаль рассказал, почему Луис Энрике не вызывает Жорди Альбу в сборную Испании.
"Луис Энрике - человек с сильным характером. С ним поначалу тяжело, но он классный специалист. При работе с ним у меня были и взлёты, и падения, причём последних больше, но однажды Энрике сказал, что я готов играть и доверил мне место в составе.
Что касается Альбы, у них с Луисом Энрике всегда были сложные, конфликтные отношения, несмотря на то, что Жорди является лучшим левым защитником Испании" - приводит слова Видаля Tuttomercatoweb.
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|Реал Мадрид
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|Алавес
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|Хетафе
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|19
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|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
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|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
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|Леганес
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|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
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|Сельта Виго
|19
|21
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|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
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|Уэска
|19
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