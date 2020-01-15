Видаль расстался с колумбийской моделью

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль расстался с колумбийской фитнес-моделью Соней Исазой, с которой он встречался с 2018 года, сообщает La Cuarta.

Бывшие влюбленные отписались от друг друга в социальных сетях. Футболист удалил все совместные фотографии с девушкой. Причиной разрыва, возможно, стали отношения на расстояния, так как Исаза живет в Колумбии и отказалась переезжать в Европу.

Стоит отметить, что ради Исазы Видаль в 2018 году ушел от жены.

В нынешнем сезоне 32-летний чилиец провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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