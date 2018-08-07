Видаль: "Роналду убежал в Италию, когда узнал, что я перехожу в "Барселону"

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Видаль: "Роналду убежал в Италию, когда узнал, что я перехожу в "Барселону"

Новичок "Барселоны" Артуро Видаль с юмором ответил на вопрос об уходе Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

"Мне бы очень хотелось встретиться с ним. Но, к сожалению, он убежал в Италию, когда узнал, что я перехожу в "Барселону" - сказал Видаль.

Напомним, что Роналду перебрался в "Ювентус" текущим летом за 112 миллионов евро после девяти сезонов в "Реале".

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