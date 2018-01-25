Видаль: "Самый сложный момент в моей карьере это непопадание сборной Чили на ЧМ-2018"



Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что он разочарован непопаданием сборной Чили на Чемпионат Мира-2018.

"Самый сложный момент в моей карьере это непопадание сборной Чили на ЧМ-2018. Это было большое разочарование. Я был истощен физически и морально. Но теперь это позади. Теперь я вновь готов побеждать в каждом матче", - приводит слова Видаля Marca.

Напомним, что сборная Чили заняла шестое место в отборочном турнире ЧМ-2018.

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