Видаль сделал громкое заявление о переходе в "Барселону"

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Видаль сделал громкое заявление о переходе в "Барселону"
Чилийский полузащитник Артуро Видаль прокомментировал свой переход в "Барселону".

"Я рад, что перешел в "Барселону". Не могу дождаться того дня, когда смогу начать тренироваться со своими новыми партнерами по команде. Я всегда мечтал играть за "Барселону". Надеюсь, что выиграю с клубом все турниры. Ради этого я готов оставлять жизнь на поле", - приводит слова Видаля Mundo Deportivo.

Напомним, что 31-летний Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" за 18 миллионов евро. В понедельник хавбек подпишет личный контракт с каталонским клубом на три года.

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