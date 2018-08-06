Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "Барселоны"

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Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "Барселоны"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "сине-гранатовых".

Напомним, Видаль подписал с "Барселоной" трехлетний контракт. | soccernews.ru

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