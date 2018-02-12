Видаль сделал заявление по будущему в "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль развеял слухи о своем уходе из команды.

Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата Германии мюнхенцы обыграли "Шальке" со счетом 2:1.

"Я не случайно играю в "Баварии". И с полным основанием можно сказать, что я вхожу в число лучших футболистов мира на моей позиции. О том, чтобы покинуть "Баварию", я не думаю. Чувствую себя здесь просто отлично. Естественно, я бы с удовольствием продлил контракт с "Баварией" , - сказал чилиец, контракт которого рассчитан до лета 2019 года.

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