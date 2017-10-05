Видаль согласился на переход в "Интер"

Теги артуро видальинтер миланбавария мюнхен

Видаль согласился на переход в "Интер"Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль согласился на переход в "Интер".

Как сообщает источник, 30-летний чилиец заинтересован в переходе в миланский клуб, который интересовался им еще в прошлом году.

Напомним, что контракт Видаля с мюнхенцами рассчитан до лета 2019 года.

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