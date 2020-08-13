Видаль: "Сравнивать Левандовски и Месси нельзя. Лео словно с другой планеты"

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Видаль: "Сравнивать Левандовски и Месси нельзя. Лео словно с другой планеты"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль рассказал, что думает о сравнении капитана каталонцев Лионеля Месси с форвардом "Баварии" Робертом Левандовски.

"Левандовски - мастер своего дела. Он феноменальный форвард, который всегда опасен. Я играл с ним два гола и видел, как он растет. Я видел, как он вкалывает на тренировках. Но сравнивать Левандоского с Месси нельзя. Несмотря на то, что его считают лучшим форвардом планеты, сравнивать его с Месси очень сложно. Он с другой планеты", - цитирует Видаля официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Барселона" и "Бавария" встретятся завтра, 14 августа. Начало - в 22:00 (мск).

А еще: Главный тренер "Барселоны" Сетьен сравнил Месси с Левандовским| http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Еееее.Лео с другой планеты ... планеты обезьян ...

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