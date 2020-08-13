Видаль: "Сравнивать Левандовски и Месси нельзя. Лео словно с другой планеты"
Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль рассказал, что думает о сравнении капитана каталонцев Лионеля Месси с форвардом "Баварии" Робертом Левандовски.
"Левандовски - мастер своего дела. Он феноменальный форвард, который всегда опасен. Я играл с ним два гола и видел, как он растет. Я видел, как он вкалывает на тренировках. Но сравнивать Левандоского с Месси нельзя. Несмотря на то, что его считают лучшим форвардом планеты, сравнивать его с Месси очень сложно. Он с другой планеты", - цитирует Видаля официальный сайт УЕФА.
Напомним, "Барселона" и "Бавария" встретятся завтра, 14 августа. Начало - в 22:00 (мск).
А еще: Главный тренер "Барселоны" Сетьен сравнил Месси с Левандовским| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20