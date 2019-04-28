Видаль стал победителем национального чемпионата в восьмом сезоне подряд

"Барселона" стала чемпионом Испании, обыграв "Леванте" со счетом 1:0 в 35-м туре чемпионата Испании.

Для чилийского полузащитника каталонского клуба Артура Видаля этот чемпионский титул стал восьмым подряд в его карьере.

Ранее 31-летний хавбек 2012 по 2015 годы становился чемпионом Италии в составе "Ювентуса", а с 2016 по 2018 годы - с "Баварией".

В нынешнем сезоне Видаль провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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