Видаль в понедельник прилетит в Милан для подписания контракта с "Интером"

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Видаль в понедельник прилетит в Милан для подписания контракта с "Интером"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль в скором времени подпишет контракт с "Интером", утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, завтра, 14 сентября, футболист прилетит в Италию, чтобы завершить трансфер.

Ранее в СМИ писали, что Видаль заключит с "Интером" контракт до лета 2022 года с зарплатой 6 млн евро плюс бонусы.

33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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