Видаль высказался о будущем Кике Сетьена в "Барселоне"

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Видаль высказался о будущем Кике Сетьена в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль рассказал, что думает о главном тренере команды Кике Сетьене.

"Мы не успели с Сетьеном достаточно поработать. Смена тренера произошла быстро, команда старалась адаптироваться.

Когда сезон закончится, клуб должен грамотно выбрать свое будущее. Руководство должно решить, останется ли тот же тренер и собираются ли они привлекать новых игроков, если старожилы клуба останутся здесь", - сказал Видаль.

"Барселона" по итогам минувшего сезона Ла Лиги заняла второе место.

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